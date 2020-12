Verona-Inter 1-2, gol e highlights: Lautaro e Skriniar rimediano all'errore di Handanovic. Settima vittoria di fila | Video

23 dicembre 2020 a

a

a

Missione compiuta per l'Inter, che batte 2-1 il Verona al Bentegodi e conquista la settima vittoria consecutiva, chiudendo nel migliore dei modi il suo 2020. Conte inizialmente ha dato vita a uno schieramento inedito, un 3-4-3, con Perisic nel tridente offensivo completato da Lautaro Martinez e Lukaku. Nel primo tempo tuttavia ben poche emozioni, anzi. E' stato Handanovic a sventare una minaccia portata dall'ex Dimarco. Per i nerazzurri tentativi di Lautaro Martinez e Lukaku, ma la difesa degli scaligeri ha retto abbastanza bene.

Nella ripresa si sblocca la partita, al 5' Inter in vantaggio grazie a Lautaro Martinez, che gira in rete un perfetto cross da destra di Hakimi. L'Hellas però reagisce e al minuto 16' pareggia, con la clamorosa complicità di Handanovic.

Traversone da destra, il portiere non trattiene e Ilic, entrato al posto di Salcedo, brucia Skriniar e firma l'1-1. Il difensore si riscatta però al 24', quando di testa trafigge Silvestri per il nuovo vantaggio nerazzurro.

Con questo risultato l'Inter conquista la settima vittoria consecutiva, che la colloca a quota 33 punti, in vetta solitaria in attesa dell'impegno del Milan, in campo alle 20.45 contro la Lazio a San Siro. Il Verona rimane fermo a quota 20.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.