Perugia-Ravenna 3-1, tripletta di Minesso e il primo posto è più vicino

Il Sudtirol perde e il Modena batte il Padova: il primo posto torna vicino tre punti

Nicola Uras 23 dicembre 2020 a

a

a

Minesso si traveste da Babbo Natale e regala tre colpi di testa al Perugia nella vittoria per 3-1 sul Ravenna che riavvicina i grifoni alla vetta alla classifica. Il Sudtirol perde, il Modena vince lo scontro diretto con il Padova e al vertice si crea un gruppetto di cinque squadre in tre punti. Dicevamo di Minesso, l'attaccante schierato titolare per la seconda volta in campionato firma la tripletta decisiva. L'attaccante veneto - è originario di Cittadella - si porta il pallone a casa e risolve in un colpo solo i problemi offensivi del Grifo sgusciando nel cuore dell'area e trasformando in rete i cross di Kouan, Favalli ed Elia (subentrato nel finale). Il Ravenna, nonostante una buona organizzazione di gioco e una difesa schierata altissima che ha mandato in fuorigioco diverse volte gli attaccanti biancorossi, si è dimostrato poca cosa e anche il gol si è rivelato quasi casuale. Ora la sosta natalizia e a fine anno la ripresa degli allenamenti (si torna in campo a Matelica il 10 gennaio 2021).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.