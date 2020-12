Covid, positiva Benedetta Pilato. L'annuncio della nuotatrice su Instagram: "Spero tutti si sistemi presto" | Foto

23 dicembre 2020 a

a

a

Un'altra atleta italiana positiva al Covid. Nella giornata di mercoledì 23 dicembre infatti è arrivata la positività di Benedetta Pilato, ragazza prodigio del nuoto italiano e vicecampionessa del mondo nel 2019, a soli 14 anni, nei 50 rana.

"Ciao ragazzi - ha scritto lei stessa su Instagram a corredo di una foto in bianco e nero -, purtroppo sono da poco risultata positiva al tampone per il Covid 19. Fortunatamente sto bene e sto cercando di riposarmi. Volevo farvi i miei migliori auguri di Buon Natale, sperando che la situazione si sistemi presto". Per la quindicenne Benedetta Pilato sarà davvero un Natale di sacrificio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.