Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pioli conferma la fiducia a Leao, Inzaghi con Caicedo

23 dicembre 2020 a

Big match a San Siro tra la capolista Milan e la Lazio, con fischio d'inizio alle 20,45 per il match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Rossoneri senza lo squalificato Kessie, Pioli recupera Tonali e Rebic ma deve fare a meno degli infortunati Kjaer, Gabbia, Bennacer e Ibrahimovic. Emergenza, anche se non così pesante, anche per Simone Inzaghi, che non può contare sugli indisponibili Acerbi, Fares, Lulic, Parolo e Lucas Leiva. Caicedo è favorito su Correa per affiancare Immobile in attacco. Nel Milan ancora fiducia a Leao.

Queste le probabili formazioni. Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli. Lazio: Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Diretta tv dalle 20,45 su Dazn, oppure sul canale 209 di Sky.

