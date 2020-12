Mantova-Gubbio 1-2, la doppietta di Gomez fa volare i rossoblù

Foto: photostudio-corriere dell'umbria

Inutile rete dei padroni di casa nella ripresa, nel finale infortunio a Formiconi

Luca Mercadini 23 dicembre 2020

Riscatto immediato. Il Gubbio dimentica subito l’impasse casalingo con il Padova e torna a vincere in trasferta dove sembra trovarsi molto a suo agio. Dopo il 3-1 al Matelica e il 2-2 di Carpi arriva ora il 2-1 al Mantova al Martelli. I gol rossoblù tutti nel primo tempo, nella ripresa la reazione dei padroni di casa porta solo al gol della speranza che rimane però tale. Torrente è privo di Signorini e Megelaitis squalificati. Torna Munoz sulla destra dal 1’ con Formiconi spostato dalla parte opposta e Ferrini nel mezzo della difesa. A centrocampo Oukhadda riprende la sua posizione dopo la squalifica, Malaccari va a fare il play maker e Sainz Maza resta tra i titolari, mentre in avanti De Silvestro è preferito a Gerardi nel consueto 4-3-1-2. Al 9’ il Gubbio è già in vantaggio con Juanito Gomez che di testa sfrutta a dovere il cross dalla destra di Munoz. Al 21’ il raddoppio ancora dell’argentino che con 4 reti diventa così il capocannoniere della squadra. Nella ripresa in avvio è Munoz a salvare su una conclusione ravvicinata di Silvestro, mentre Sainz Maza con una gran botta dai 20 metri sfiora la rete del ko. Il Mantova si riorganizza e trova il 2-1 al 75’ con Saveljus di testa in area su cross dalla sinistra. Nel finale qualche mischia davanti a Zamarion e l’infortunio di Formiconi che deve lasciare il posto a Cinaglia prima dell’espulsione di Moreo che lascia i locali in dieci uomini.

