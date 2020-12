Juventus, da Ronaldo parole di fuoco: "Prestazione scadente e risultato inaccettabile"

23 dicembre 2020 a

Non è per niente soddisfatto Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta con la Fiorentina che ha chiuso il suo 2020 e quello della Juventus. "Prestazione scadente e risultato non accettabile" le parole di fuoco del portoghese.

Serie A, la Juve crolla in casa: la Fiorentina vince 3-0. Bianconeri per 75' in dieci I Video

"Stadi vuoti, protocolli Covid, partite rimandate, lunghe interruzioni e un calendario molto serrato, ma queste non possono essere scuse. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi per giocare meglio e vincere in modo più coerente. Siamo la Juventus". Nel finale del suo post l'auspicio: "Spero che questa breve interruzione ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana e alla fine crediamo che festeggeremo ancora una volta con la nostra tifosi" ha concluso CR7.

