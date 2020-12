Enduro, Beta Motors promuove il team umbro Entrophy

La squadra di Nicolò Mori entra di diritto con i grandi piloti italiani e del campionato del mondo

Dopo tre anni combattuti sulla dura terra del territorio italiano partecipando agli Assoluti d’Italia e al Campionato italiano il Beta Junior Team Entrophy porterà giovani piloti al Campionato del Mondo di Enduro. “Dopo tre anni di grande lavoro, sigilliamo oggi con grande soddisfazione un accordo con la casa costruttrice Italiana, Beta Motor. Consapevoli della enorme responsabilità che questo comporta, cogliamo comunque l’occasione per ringraziare chi ci sostiene e ha creduto in noi”, dichiara il team manager Nicolò Mori che emozionato riconosce il grande lavoro svolto dalla sua squadra e il lavoro importante che lo aspetta per la stagione 2021. Beta Motors, che ha annunciato da pochi giorni il rinnovo del contratto di Brad Freeman, per ulteriori 3 anni, affiancherà agli attuali Campioni del Mondo i giovani del Beta Junior Team Entrophy per acquisire esperienza lottando nella classe EJ e EY. Nicolò Mori, che da anni conosce quanto sia difficile la vita di un giovane pilota, ha affermato che “oggi si concretizza un progetto totalmente dedicato ai giovani ” per questo sarà impegnato, con i suoi piloti oltre che nel Mondiale negli Assoluti D’Italia, nel Campionato Italiano Under 23 / Senior, nel Minienduro,.

