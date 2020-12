Verona-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte pensa al cambio di modulo con Perisic titolare

23 dicembre 2020 a

Grossa occasione per l'Inter, che scende in campo mercoledì 23 dicembre alle 18,30 al Bentegodi di Verona. I nerazzurri possono allungare a +9 sulla Juventus battuta martedì dalla Fiorentina e sperare in un passo falso del Milan a San Siro contro la Lazio. Non sarà facile, anche perché la squadra di Juric ha già bloccato sul pareggio sia i rossoneri che i campioni d'Italia. Per gli scaligeri ballottaggio in difesa, dove Lovato è in vantaggio su Gunter. Davanti favorito l'ex Salcedo. Conte - reduce da sei vittorie di fila - nelle ultime ore sta pensando a un cambio di modulo, 3-4-3, con Perisic dentro nel tridente insieme a Lukaku e Lautaro. Altrimenti solito 3-5-2, con Vidal al posto di Gagliardini.

Queste le probabili formazioni. Verona: Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. All. Juric. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202. Fischio d'inizio alle 18.30.

