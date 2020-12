Fiorentina, la storica rimonta alla Juventus con i gol di Pepito Rossi nel 2013. Il video

23 dicembre 2020 a

Una serata indimenticabile per la Fiorentina quella del successo per 3-0 a Torino con la Juventus, Un blitz che non riusciva dal 2 marzo 2008 quando all'epoca la Viola era sempre allenata da Prandelli e vinse 3-2 con un gol nel finale di Osvaldo.

Ma la mente dei tifosi della Fiorentina è andata anche al 20 ottobre 2013 quando la Juve al Franchi passò in vantaggio 2-0 con le reti di Tevez e Pogba (che esultarono imitando Batistuta) per poi rimontare con la tripletta di Giuseppe "Pepito" Rossi sino al travolgente successo per 4-2 che mandò in estasi il popolo viola. Ora il 22 dicembre 2020: un'altra data indimenticabile.

