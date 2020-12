Juventus-Fiorentina 3-0, gol e highlights: reti di Vlahovic e Caceres più autogol di Alex Sandro

22 dicembre 2020 a

Clamoroso tonfo a Torino della Juventus: la Fiorentina vince e torna a respirare. Finisce 3-0 per i Viola che partono forte, passano in vantaggio e in superiorità numerica gestiscono bene la partita per poi dilagare nel finale. Male i bianconeri: Milan e Inter possono andare in fuga.

Partenza scioccante per i bianconeri che vanno subito sotto dopo appena 3': Vlahovic scatta sul filo del fuorigioco, su assist di Ribery, resiste al ritorno di De Ligt e supera Szczesny con un bel tocco sotto di sinistro (0-1). Al 18' Cuadrado si allunga la palla su Castrovilli, lo colpisce e viene ammonito poi l’arbitro va al Var e cambia cartellino: il colombiano viene espulso e Juve in dieci. I bianconeri incassano il doppio colpo e provano a reagire con l'orgoglio ma la Fiorentina sfrutta bene la superiorità numerica.

Ronaldo ci prova in tutti i modi, sembra un leone in gabbia, ma non trova la giocata giusta. Un gol, segnato in fuorigio nella ripresa, gli viene annullato. Borja Valero invece rischia la seconda ammonizione e l'espulsione, l'arbitro ci pensa ma non estrae il cartellino giallo. Alla Juve viene negato un rigore poi nel finale il tracollo: autogol di Alex Sandro (76') e tris dell'ex Caceres (81').

