Perugia-Ravenna: probabili formazioni e orario. Caserta: "Non sono un burattino, Moscati fuori per scelta tecnica"

Perugia ospita il Ravenna e “abbiamo tutto da perdere, per questo è la partita più difficile di tutte” dice Fabio Caserta alla vigilia della sfida di mercoledì 23 dicembre 2o20 al Curi (ore 17,30). “Non abbiamo altro risultato della vittoria, per questo serve concentrazione e intelligenza. Abbiamo la possibilità di riscattarci e chiudere l’anno con una bella vittoria. Anche chi sta fuori deve dare una mano al compagno che gioca, bisogna essere squadra. Poi c’è il mercato e si faranno tutte le valutazioni”.

L’assetto tattico di partenza dovrebbe essere un 3-5-2 trasformabile in 3-4-2-1. Probabilmente restano fuori Elia (con Rosi quinto e l’inserimento di Sgarbi dietro) e Murano (con Minesso in appoggio a Melchiorri). In cabina di regia potrebbe arrivare l’esordio dal primo minuto di Vanbaleghem. L’equilibrio del Grifo passa dalla solidità in mediana e Caserta sembra voler puntare ancora sul dinamismo di Kouan e Sounas, anche per alzare il greco vicino a Minesso e passare al doppio trequartista (3-4-2-1). Stuzzicato su Moscati dimenticato in panchina, Caserta alza i toni: "Non sono un burattino. Io ho carta bianca, sento dire che il presidente interviene per fare la formazione ma sono c*****e. Moscati è fuori per scelta tecnica". Diretta streaming su Sports Eleven.

Le probabili formazioni: PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi, Kouan, Vanbaleghem, Sounas, Favalli; Minesso, Melchiorri (A disp: Baiocco; Bocci; Negro, Tozzuolo, Crialese, Elia, Dragomir, Moscati, Falzerano, Konate, Burrai, Lunghi, Murano) All. Caserta. RAVENNA (4-3-3): Tonti; Vanacore, Alari, Caidi, Perri, De Grazia, Papa, Franchini, Ferretti, Mokulu, Martignago (A disp: Raspa; Albertoni; Cesprini, Shiba, Marra, Mancini, Fiorani, Cossalter, Marozzi) All. Colucci. ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze.



