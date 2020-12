Collegio di Garanzia del Coni, il presidente è Franco Frattini l'ex ministro degli Esteri di Berlusconi

22 dicembre 2020 a

Il Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso del Napoli farà dunque rigiocare la partita con la Juventus, non disputata lo scorso 4 ottobre a causa della mancanza della squadra di Gattuso neanche partita dopo lo stop dell'Asl per via del Covid. Il presidente dell'alta corte di giustizia del Comitato olimpico nazionale italiano Franco Frattini, 63 anni, già due volte ministro degli Esteri nei governi Berlusconi, oltre che ex Commissario europeo.

Juventus-Napoli si rigioca, il Collegio di garanzia ribalta la sconfitta a tavolino. In campo il 13 gennaio?

L'organo presieduto da Frattini non è la prima volta che ribalta sentenze delle giustizia sportiva Figc o che prende comunque decisioni che fanno discutere: come quando respinse il ricorso del Parma confermando l'esclusione dall'Europa League.

