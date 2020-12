Volley Superlega, Sir-Lube: Heynen punta forte su Solè

Foto: benda

A Perugia si decide il titolo d'inverno, prima da avversario al PalaBarton per De Cecco

22 dicembre 2020 a

Mercoledì al PalaBarton (ore 18) si decide lo scudetto d'inverno in Superlega. Il recupero delle decima giornata tra Sir e Lube deciderà la primatista del girone d'andata e gli abbinamenti di Coppa Italia. Luciano De Cecco per la prima volta sarà a Perugia da avversario, Heynen punta forte su Solè in grande condizione fisica e autore di 17 punti contro Verona. Non un record ma poco c'è mancato. “Non mi meraviglio che Sebastian abbia messo a terra 17 palloni - spiega Bino Rizzuto, direttore generale della Sir Safety Conad -, sono tanti punti ma lui ha nelle corde queste performance. Gente come Solè, Simon e Lisinac può arrivare a queste cifre, anche perché hanno caratteristiche che li aiutano in questa direzione. Il centrale della Lube ad esempio è molto forte anche in battuta e tempo fa mise a segno sette ace, il nostro Solè è bravissimo in attacco”. E poi c’è Travica... “Che si appoggia tanto a lui, è una soluzione di gioco che gli piace anche perché trova sempre grandi risposte”.Un po’ come faceva a Padova... “Sì, lì c’erano Polo e Volpato, qui soprattutto Solè e Russo che sono buoni attaccanti con Sebastian che ha pure un’altra caratteristica molto importante. É veloce e sa intuire bene i movimenti del palleggiatore avversario”. Un gioco, quello al centro, agevolato dalla ricezione. “Sì e no, nel senso che nel terzo set contro Padova non abbiamo fatto molto bene eppure Travica ha continuato a servire al centro anche con palla staccata”.

