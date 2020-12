Crotone-Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Liverani senza Gervinho

22 dicembre 2020 a

Scontro diretto in chiave salvezza quello in scena oggi, 22 dicembre 2020, allo Scida tra Crotone e Parma. La sfida apre la quattordicesima giornata di Serie A ed entrambe le formazioni sono reduce da una sconfitta: i calabresi hanno perso a Genova contro la Sampdoria, i ducali invece in casa della Juventus. Crotone senza lo squalificato Marrone in difesa, Liverani invece deve fare a meno in attacco di Gervinho (distrazione muscolare ai flessori).

Le probabili formazioni: CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa. PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Brunetta, Inglese, Karamoh. All. Liverani.

