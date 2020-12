Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Pirlo lascia Dybala in panchina

22 dicembre 2020 a

a

a

Da una parte la Juventus non si vuole fermare dopo il successo di Parma e continuare l'inseguimento a Milan e Inter, dall'altra c'è una Fiorentina in piena zona retrocessione chiamata a una reazione per non sprofondare ulteriormente in classifica (con Prandelli in panchina non ha ancora vinto). Anticipo di grande fascino in Serie A quello di oggi 22 dicembre 2020, una sfida che ha sempre avuto un significato particolare per le due tifoserie. Si gioca all'Allianz Stadium, fischio d'inizio alle ore 20,45, diretta tv su Sky (canale Sport Serie A e Calcio 1) e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Pirlo dovrebbe insistere con la coppia Morata-Ronaldo più Ramsey e Chiesa. Panchina per Dybala.

Le probabili formazioni. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. (A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Demiral, Frabotta, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Dybala, Da Graca). All. Pirlo. FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; MIlenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. (A disposizione: Terracciano, Martinez Quarta, Igor, Barreca, Lirola, Borja Valero, Duncan, Eysseric, Bonaventura, Callejon, Kouamé, Montiel). All. Prandelli. ARBITRO: La Penna di Roma.

