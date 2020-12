A Costanza Laliscia la medaglia d'argento del Coni al valore atletico

L'onoreficenza è arrivata a dicembre in attesa dei Mondiali previsti per maggio 2021

L’endurance, uno degli sport a cavallo più duri al mondo, nell'anno della pandemia ha sofferto meno di tanti altri sport, perché si pratica in vasti spazi all'aperto a contatto solo con il proprio cavallo. E' così che anche nel 2020 la giovane pluricampionessa di endurance Costanza Laliscia ha potuto continuare ad allenarsi, gareggiare con successo ed insegnare, in attesa dei Campionati del Mondo 2021 che si svolgeranno il prossimo 22 maggio a Pisa. Intanto, come riconoscimento dei risultati agonistici ottenuti, Costanza ha ricevuto dal CONI anche la Medaglia d’Argento al Valore Atletico. Costanza ha cominciato a collezionare vittorie a 16 anni e oggi che di anni ne ha 21 ha al suo attivo un palmarès davvero raro: Campionessa Europea di Endurance 2019, Ambasciatrice Internazionale dell’Endurance in carica, sette volte Campionessa Italiana, vincitrice di numerose gare internazionali e per due volte del massimo titolo mondiale per i ranghi giovanili, il FEI Young Riders World Endurance Ranking (2016 e 2019).

