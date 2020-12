Covid, al Newcastle due giocatori piegati dal virus: vomito, ulcere alla bocca e non riescono a stare in piedi

21 dicembre 2020 a

a

a

Letteralmente piegati dal Covid 19, nonostante siano due atleti giovani e forti. Si tratta di Jamaal Lascelles (nella foto) e Allan Saint-Maximin, rispettivamente capitano e attaccante del Newcastle. Considerata la loro lunga assenza, iniziavano a circolare voci di un presunto litigio con l'allenatore Steve Bruce. Non sono stati convocati nemmeno per la partita contro il Brentford e il club ha deciso di ufficializzare il perché: sono fuori per gli effetti a lungo termine del virus. I due atleti sono alle prese con sintomi durissimi: vomito continuo, ulcere alla bocca e incapacità di restare in piedi per oltre mezz'ora. Non giocano dallo scorso 21 novembre. Il tecnico Steve Bruce: “Se qualcuno ha ancora qualche perplessità e vuol sapere quanto è pericoloso il Coronavirus lo possiamo spiegare noi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.