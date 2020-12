Striscia la notizia, Papu Gomez si difende: "Non ho tirato io il Tapiro, versione dei fatti completamente falsa"

21 dicembre 2020 a

a

a

Papu Gomez non ci sta. Non sarebbe stato lui a scagliare il Tapiro d'oro contro l'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. E così il fantasista dell'Atalanta ha dato la sua versione in una storia su Instagram. "La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia la notizia è completamente falsa - ha scritto -. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione".

Striscia la notizia, la furia del Papu Gomez: Tapiro d'oro scagliato contro Staffelli. Il premio in mille pezzi

Il Papu poi prosegue: "Ho solo scelto - come è mio diritto - di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro", ha aggiunto. Il rapporto tra Gomez e il tecnico degli orobici Gasperini si è ormai interrotto e già a gennaio probabilmente l'argentino - capitano dei nerazzurri - potrebbe lasciare Bergamo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.