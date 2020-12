Nicolò Zaniolo, il ritorno in campo può aspettare. Addio alla storica fidanzata, ora c'è la sexy Madalina Ghenea | Foto

21 dicembre 2020 a

Il ritorno in campo può aspettare per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma, classe 1999, sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio che lo terrà ancora lontano dai campi per qualche mese.

Ma intanto si sta dando da fare lontano dalle sedute di allenamento. Zaniolo infatti avrebbe lasciato Sara, la sua storica fidanzata, per iniziare una relazione con l’attrice e modella romena Madalina Ghenea, 12 anni più grande di lui, ex fiamma di Marco Borriello e che ha avuto in passato relazioni con attori famosi come Gerard Butler e Michael Fassbender e con lo stilista Philipp Plein.

La Ghenea ha partecipato pure nel cast del film di Paolo Sorrentino, Youth.

Una bellezza straordinaria che Zaniolo, nonostante (o forse proprio per) la giovane età ha saputo conquistare.

