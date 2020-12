Sir volley, tutti i numeri del fenomeno Solè

Dai 17 punti del centrale argentino contro Verona al record di 23 della stagione 2028-19

No, nessun record. Ma ottime percentuali e una performance sopra le righe, questo sì. Nel fugone della Sir volley a +8 sull’inseguitrice Lube c’è il marchio tutto argentino di Sebastian Solè. Per l’mvp della serata perugina contro Padova (3-1 il finale, ndr) ci sono 17 punti all’attivo, sei muri e una percentuale altissima (85%). Non proprio poca cosa per uno che di professione fa il centrale. Ma Solè, che nel pre gara l’ex Sir Emanuele Birarelli aveva definito “un top player del ruolo” inserendolo nel podio mondiale “con Simon e Podrascanin”, sa fare anche di meglio. Lo dicono le statistiche del giocatore parametrate alla regular season di Superlega. Si scopre allora che 17 punti Sebastian Solè li aveva realizzati anche in altre tre precedenti occasioni e che sopra è andato invece soltanto un’altra volta. Il dato spiega come la prestazione di sabato al PalaBarton sia quindi di tutto rilievo, seppur il top appartenga a un altro match. Esattamente all’undicesima giornata di andata della stagione 2018-2019. Solè in maglia Verona contro Vibo Valentia fece addirittura 23 punti in 5 set. C’è poi il dato relativo ai muri. Sei non sono pochi, ma anche in questo caso c’è un precedente migliore per il centrale argentino. Si tratta del campionato 2013-14 quando il nativo di Rosario ne infilò uno in più (sette) con la casacca di Trento di fronte, ancora una volta, ai calabresi della Tonno Callipo vittima preferita di Solè. Nel torneo in corso è invece il dato migliore perché supera i cinque realizzati nella seconda giornata d’andata contro Piacenza. Quanto alla doppia cifra il risultato quest’anno era già stato ottenuto sei volte

