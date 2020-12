Gattuso, il problema all'occhio non dà pace. Ma twitter è spietato: "Sembra Ciclope in X Men" | Foto

21 dicembre 2020 a

Serataccia per Gattuso, che oltre ad aver visto (o meglio, intravisto) il Napoli peggiore della sua gestione contro la Lazio nella sconfitta 2-0 maturata all'Olimpico nella tredicesima giornata di Serie A, ha dovuto fare i conti con il fastidio all'occhio che lo tormenta da giorni. Si tratta della diplopia, che porta letteralmente a vedere doppio e a una stanchezza mentale fuori dal normale.

Gattuso ha saltato la conferenza stampa post partita e per recuperare alla perfezione dovrà attendere ancora una settimana.

Ma i social come noto sono spietati e soprattutto su twitter è partita l'ironia per il look sfoggiato domenica 20 dicembre da Gattuso, in versione Ciclope in X Men.

Altri utenti prendono in giro: "Ho visto una sola squadra in campo", con l'immagine del tecnico partenopeo bendato.

Insomma, i meme si sprecano e siamo certi che Gattuso non la prenderà benissimo.

Ora la squadra è in ritiro in vista dell'impegno contro il Torino al San Paolo mercoledì 23 dicembre, ultima sfida del 2020 che a Napoli ha comunque portato una Coppa Italia.

