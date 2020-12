Lazio-Napoli 2-0, gol e highlights: Immobile e Luis Alberto stendono i partenopei | Video

20 dicembre 2020 a

La Lazio torna alla vittoria in campionato, batte il Napoli 2-0 all'Olimpico nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A e si riaffaccia nelle zone nobili della classifica. Vantaggio biancoceleste con il solito Immobile al 9', abile a girare di testa un traversone da sinistra di Marusic.

Il Napoli prova la reazione, ma Reina - ex della partita - sembra davvero in serata di grazia. Nella ripresa il bomber della Lazio si trasforma pure in uomo assist, servendo a Luis Alberto il pallone del 2-0. Gara chiusa a questo punto.

Con questo risultato la squadra di Simone Inzaghi balza a quota 21 punti, mentre i partenopei di Gattuso rimangono a 23. Per gli azzurri secondo stop di fila dopo quello a San Siro contro l'Inter. Nell'ultimo match del 2020, 14esimo turno di campionato mercoledì 23 dicembre, il Napoli affronterà al San Paolo il Torino, per la Lazio impegno in trasferta a Milano contro la capolista Milan.

