Atalanta-Roma 4-1, gol e highlights: Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic ribaltano il vantaggio di Dzeko | Video

L'Atalanta ribalta la Roma e si rilancia nelle zone alte della classifica dopo il 4-1 rifilato in rimonta ai giallorossi nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. E pensare che la squadra di Fonseca si era portata in vantaggio al 3' del primo tempo con una rete di Dzeko, bravo a sfruttare l'assist di Mkhitaryan.

Nella prima frazione giallorossi più pericolosi, con i bergamaschi salvati in un paio di circostanze da Gollini. Nella ripresa la riscossa della squadra di Gasperini. Al 14' il pareggio di Zapata, capace di segnare di forza, come suo stile.

Da qui in poi è monologo nerazzurro: al 25' si completa la rimonta con Gosens.

Poi entra Muriel e appena un minuto più tardi, al 27', il colombiano realizza la rete del 3-1, che di fatto chiude la partita.

Nel finale, al 40', arriva addirittura il poker con Ilicic.

Insomma, la mancata convocazione del Papu Gomez non sembra al momento influire sui risultati dell'Atalanta, che con questo successo si porta a quota 21 punti, al settimo posto ma a sole tre lunghezze dalla Roma, rimasta ferma a 24. Da ricordare come i bergamaschi abbiano ancora una partita in meno, da recuperare contro l'Udinese.

