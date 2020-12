Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv: torna Acerbi per Inzaghi, Gattuso con Petagna

20 dicembre 2020 a

Big match domenica 20 dicembre all'Olimpico tra Lazio e Napoli. "Contro il Napoli deve essere un nuovo inizio", ha commentato il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi, solo un punto nelle ultime due partite contro Verona e Benevento. In attacco Lazio con Correa al fianco di Immobile: Inzaghi recupera Acerbi in difesa. Dall'altra parte Gattuso è reduce dalla sconfitta bruciante di Milano contro l'Inter e deve fare i conti con l'emergenza in attacco. Out gli infortunati Mertens e Osimhen, più lo squalificato Insigne. In campo Politano, Lozano e Petagna.

Queste le probabili formazioni. Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202, a partire dalle 20,45.

