Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali e dove vederla in tv: Gasperini con Malinovskyi, Fonseca punta su Pedro

20 dicembre 2020 a

In campo alle 18 domenica 20 dicembre Atalanta-Roma, match che vale le prime posizioni per il tredicesimo turno di Serie A. Gasperini rinuncia al Papu Gomez, ormai ai margini della rosa della Dea. Al suo posto c'è Malinovskyi, con Pessina a supporto di Zapata. In difesa Romero insieme a Djimsiti e Palomino. Dall'altra parte Fonseca si affida a Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko. In mezzo Veretout e Pellegrini.

Queste le formazioni ufficiali. Atalanta: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini. Roma: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202.

