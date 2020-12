Inter-Spezia 2-1, gol e highlights: sesta vittoria di fila per i nerazzurri grazie a Hakimi e Lukaku | Video

20 dicembre 2020 a

L'Inter infila la sua sesta vittoria consecutiva, superando a San Siro lo Spezia con il risultato di 2-1. Grazie a questo successo i nerazzurri mantengono i tre punti di vantaggio sulla Juventus, salgono a quota 30, sempre a -1 dal Milan vittorioso a Reggio Emilia con il Sassuolo. I gol della squadra di Conte sono stati realizzati nella ripresa. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il tecnico inserisce Sensi al posto di Gagliardini: al 7' sblocca la gara Hakimi su assist di Lautaro.

Per il marocchino quarto centro in campionato. Poi al 24' il solito Lukaku firma il raddoppio su rigore concesso per mani di Nzola.

Nei minuti di recupero il gol della bandiera dei liguri, realizzato da Piccoli.

In classifica lo Spezia resta fermo a 11 punti, +4 sulle terzultime. E mercoledì 23 dicembre c'è il derby contro il Genoa, vero e proprio scontro salvezza. Per l'Inter impegno difficile al Bentegodi contro il Verona.

