Gubbio, Padova 0-3: Ronaldo e Santini (doppietta) lanciano i veneti al primo posto

Il Gubbio cade dopo sette turni utili consecutivi, il Padova vince e aggancia il vertice della classifica a quota 33 punti in tandem con il Sud Tirol.

Il primo pericolo lo porta il Padova (11’) con un diagonale di Jefferson dal limite che sfiora il palo alla destra di Zamarion. E’ il preludio al gol che arriva al 24’. Megelaitis pressato da Jefferson scivola in area e tocca con la mano, per l’arbitro è rigore che Ronaldo trasforma con freddezza. Al 39’ la formazione di Mandorlini potrebbe raddoppiare, gran botta sempre di Ronaldo dai 18 metri, il palo salva Zamarion proteso in tuffo.

Nella ripresa il Padova al 54’ resta in dieci uomini per l’espulsione di Gasbarro che rifila una manata a Gomez. E proprio Juanito qualche minuto più tardi è pericoloso in area patavina prima che Andelkovic di testa sfiorasse dalla parte opposta il raddoppio (67’). Il 2-0 arriva comunque al 79’ con il neo entrato Santini che arpiona il pallone a Uggè e, una volta in area, fa secco Zamarion. In precedenza il Gubbio aveva sfiorato il pari ancora con Gomez il cui tiro veniva deviato in angolo all’ultimo istante. Nel finale c'è spazio per il terzo gol ospite ancora con Santini si calcio di rigore.

COSI’ in CAMPO al 1’

GUBBIO (4-3-1-2) Zamarion; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Sainz Maza, Megelaitis, Malaccari; Pasquato; Gomez, Gerardi. All. Torrente.

PADOVA (4-3-3) Vannucchi; Germano, Pelagatti, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Halfredsson, Ronaldo; Buglio, Nicastro, Jefferson. All. Mandorlini

