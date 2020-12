Sassuolo-Milan 1-2, gol e highlights: Leao dopo 6 secondi, poi Saelemaekers. Non basta Berardi | Video

20 dicembre 2020 a

Il Milan conserva il primo posto in classifica battendo a Reggio Emilia 2-1 il Sassuolo nel match valevole per il tredicesimo turno di Serie A. Una partita che rimarrà alla storia per la rete più veloce della Serie A, quella di Leao dopo appena 6 secondi e 20 centesimi.

Il portoghese ha sfruttato alla perfezione l'assist di Calhanoglu. Il turco è protagonista al 9' per un gol annullato per fuorigioco millimetrico dopo consulto al Var.

Il raddoppio è opera di Saelemaekers al 26', che ha firmato il gol del 2-0 su servizio di Theo Hernandez.

Nel finale gli emiliani provano la reazione e con Berardi accorciano le distanze su punizione al minuto 44 della ripresa. Ma è troppo tardi.

Con questo risultato i rossoneri - nonostante le assenze pesantissime di Kjaer e Ibrahimovic - sale a quota 31 punti, mentre il Sassuolo resta fermo a 23, comunque in buona posizione. Prossimo turno mercoledì 23 dicembre: Milan a San Siro contro la Lazio. Sassuolo a Marassi contro la Sampdoria.

