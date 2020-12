Sassuolo-Milan, gol di Leao dopo 6 secondi e 20 centesimi: è la rete più veloce nella storia della Serie A | Video

20 dicembre 2020 a

Sei secondi e 20 centesimi. Il gol di Leao realizzato domenica 20 dicembre nella sfida di Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan resterà nella storia. Il portoghese infatti ha firmato la rete più veloce nella storia della Serie A.

Assist di Calhanoglu e conclusione precisa di Leao per il vantaggio rossonero. Inizio migliore non poteva esserci per il Milan, che vuole mantenere il primato in classifica. Intanto il primo segnale di un approccio alla gara fuori dal comune. Leao ha battuto il precedente record di Poggi, a segno dopo appena 8 secondi in un Fiorentina-Piacenza di una ventina di anni fa.

