Torino-Bologna 1-1, gol e highlights: Soriano replica a Verdi. Solo un punto per i granata | Video

20 dicembre 2020

Appuntamento ancora rimandato con la vittoria per il Torino. La squadra di Giampaolo infatti non va oltre l’1-1 in casa con il Bologna nel lunch match di domenica 20 dicembre per la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. I granata che devono ancora vincere in casa, in questa nuova stagione, subiscono l’ennesima rimonta. Granata in vantaggio al 70’ con un gol di Verdi che è quasi un autogol del portiere.

L’attaccante del Toro calcia una punizione a giro e bassa con Da Costa che non ci va con le mani ma con il piede e mette palla dentro la sua porta. Il Bologna reagisce e trova il gol dell’1-1 al 76’ con Soriano.

Vignato trova il corridoio per l’attaccante che in girata ravvicinata fa passare il pallone tra le gambe di Milinkovic Savic. La squadra di Giampaolo si porta così a 7 punti mentre quella di Mihajlovic sale a 14.

