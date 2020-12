Sassuolo-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: De Zerbi con Defrel, Pioli recupera Theo Hernandez

20 dicembre 2020 a

In campo anche il Milan alle 15 per la tredicesima giornata di Serie A. La capolista infatti giocherà a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. Gli emiliani sono senza il grande ex Locatelli, squalificato, a centrocampo quindi Lopez con Bourabia, quest'ultimo favorito su Obiang. Sulla trequarti Djuricic insieme a Boga e Berardi, con Defrel terminale offensivo. Caputo in panchina. Nel Milan, Pioli recupera Theo Hernandez ma è ancora senza Ibrahimovic, che salterà anche l'ultima del 2020 contro la Lazio. Il tecnico rossonero perde in extremis pure Ante Rebic, a causa di un problema al piede. Nel ruolo di prima punta, dunque, giocherà Leao. In difesa confermato Kalulu che affiancherà Romagnoli in attesa del ritorno di Kjaer.

Queste le probabili formazioni. Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi. Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao. All. Pioli. Diretta tv dalle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202).

