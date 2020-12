Inter-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in tv: recuperato Vidal, Hakimi favorito su Darmian

20 dicembre 2020 a

a

a

Occasione da non fallire per l'Inter, che domenica 20 dicembre ospita lo Spezia a San Siro con fischio d'inizio alle 15, nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri recuperano Vidal, che però dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo spazio a Brozovic, con Barella e Gagliardini (favorito su Sensi) a completare il reparto. Sulla destra Hakimi in vantaggio su Darmian, sulla corsia opposta ballottaggio tra Young e Perisic. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Tra i liguri, Italiano si affida al tridente Nzola, Gyasi e Farias.

Lukaku gol, l'Inter batte il Napoli e vede la capolista Milan

Queste le probabili formazioni. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte. Spezia: Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano. Diretta tv dalle 15 su Sky Sport, canale 253.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.