Torino-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv: Milinkovic Savic confermato al posto di Sirigu

Torino-Bologna in campo nel lunch match di domenica 20 dicembre con fischio d'inizio alle 12,30, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Tra i granata confermato in porta Milinkovic Savic al posto di Sirigu. Edera è il favorito per partire largo a destra, Gojak punta alla conferma visto che a Roma ha disputato appena 20 minuti. Davanti, considerata la coperta corta, il tandem Bonazzoli-Belotti. Dall'altra parte Mihajlovic dovrebbe riconfermare l’undici iniziale del Picco. Quindi, Da Costa tra i pali, mentre a centrocampo Dominguez e Medel guideranno la mediana. In avanti potrebbe ripartire titolare Vignato che insieme a Soriano e Barrow agirebbero dietro a Rodrigo Palacio.

Queste le probabili formazioni. Torino: Milinkovic Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Edera, Gojak, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. All. Giampaolo. Bologna: Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Dominguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Diretta tv su Dazn a partire dalle 12,30.

