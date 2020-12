Superlega, la Sir piega la Nbv Verona con super Solé e consolida il primato in classifica

19 dicembre 2020 a

La Sir Safety Conad Perugia batte 3-1 l'Nbv Verona e consolida il primato in classifica. Partita dura a Perugia per i Block Devils contro l’ottima formazione di Stoychev, alla fine gli uomini di Heynen la spuntano in quattro set con il centrale argentino Solè sugli scudi e si portano a +8 in classifica su Civitanova. Mercoledì 23 dicembre sempre al PalaBarton super match di recupero con Civitanova. Per Perugia tredicesima vittoria in Superlega.

Il tabellino. Parziali: 25-20, 25-22, 26-28, 25-20. Sir Safety Conad Perugia: Travica 3, Atanasijevic 13, Ricci 3, Solè 17, Leon 20, Plotnytskyi 15, Colaci (libero), Zimmermann 3, Piccinelli, Ter Horst, Vernon-Evans. N.e.: Biglino, Russo (libero), Sossenheimer. All. Heynen, vice all. Fontana. Nbv Verona: Spirito 2, Jensen 7, Aguenier 10, Caneschi 8, Kaziyski 17, Jaeschke 14, Bonami (libero), Peslac. N.e.: Magalini, Asparuhov, Zanotti, Donati (libero). All. Stoytchev, vice all. Simoni.

