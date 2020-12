Parma-Juventus 0-4, gol e highlights. A segno Kulusevski e Ronaldo (doppietta) e Morata

19 dicembre 2020 a

Troppa Juventus per il Parma. I ducali, al Tardini, si devono arrendere alla forza dei bianconeri autori di un primo tempo di altissimo livello nell'anticipo serale della Serie A. La squadra di Pirlo doveva tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta e - in attesa delle partite di Milan e Inter - si porta momentaneamente a -1 dal primo posto in classifica. Finisce 0-4.

I gol che firmano i tre punti arrivano nel primo tempo. Al 23' Alex Sandro sfonda sulla sinistra, il suo cross basso attraversa tutta l'area e dall'altra parte trova pronto Kulusevski per il classico gol dell'ex.

Ronaldo Goal ✈️ pic.twitter.com/UCQd8NlcJQ — La Juventus IN VANTAGGIO !! (@Kulusevski_SZN) December 19, 2020

Al 26' l'immediato raddoppio: la Juve sviluppa bene l'azione a sinistra, il traversone stavolta è di Ramsey mentre all'appuntamento con il colpo di testa, al culmine di una incredibile elevazione, si presenta puntuale Ronaldo. La Juve a inizio ripresa cala il tris con un sinistro potente del solito CR7 e poi nel finale il poker con Morata.

