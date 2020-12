Parma-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv: chance per l'ex Kulusevski, c'è Buffon in porta

19 dicembre 2020 a

a

a

Torna in campo la Juventus nell'anticipo serale di sabato 19 dicembre, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono ripartire al Tardini di Parma con i tre punti dopo il mezzo passo falso casalingo contro l'Atalanta. Gli emiliani puntano su Inglese, favorito su Cornelius al centro dell'attacco. Karamoh e Gervinho saranno al suo fianco. Nella Juve out Dybala per un problema muscolare. Morata in vantaggio per il posto al fianco di Cristiano Ronaldo, ma non è da escludere una chance da titolare per l'ex Kulusevski. Chiesa confermato a destra e la coppia Bentancur-McKennie in mezzo al campo. Novità in porta, con Buffon dal primo minuto.

Juventus-Atalanta, finisce 1-1 e che spettacolo le reti: il video dei gol di Chiesa e Freuler. Ronaldo sbaglia un rigore

Queste le probabili formazioni. Parma: Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho. Allenatore: Liverani. Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Diretta tv su Dazn dalle 20,45.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.