Triestina-Perugia 2-1, Grifo ko. Il Sudtirol allunga in testa alla classifica: +6

Doveva essere la trasferta per invertire la rotta, dopo la recente lunga frenata, e invece il Perugia perde in casa della Triestina (2-1) e il primo si allontana ancora con il Sudtirol ora a +6 dopo il pareggio con la Virtus Verona dopo 16 giornate.

Parte subito male la partita con la Triestina in vantaggio dopo appena 4': palla persa di Burrai, Boultam si si inserisce e fa partire un destro che inganna Fulignati anche per colpa di una zolla malandrina. Il Grifo reagisce d'orgoglio; ci provano Rosi di testa (15'), Melchiorri con una girata potente (16'), quindi Favalli sciupa a tu per tu con un Offredi molto reattivo (18'). La Triestina si difende ma al primo calcio d'angolo, poteva fare meglio Fulignati, trova pure il raddoppio: Elia non intercetta Boultam che salta più in alto di tutti e trova la sua personale doppietta (40'). Nel finale del primo tempo i grifoni reclamano un rigore, mentre in apertura del secondo Rosi divora un gol comodo a tre metri dalla porta (50'). Poi Caserta rivoluziona il Perugia negli interpreti e nel modulo (4-4-2 molto offensivo con Elia terzino destro) ma le sue scelte non funzionano, anzi. I grifoni non tirano più in porta e così il tecnico torna alla difesa a tre (3-4-1-2). Nel finale c'è tempo per un paio di colpi di testa di Angella (71' e 92'), mentre solo un autogol di Ligi (82') fa sperare in un'altra rimonta dopo quella di domenica scorsa. Ma non si ripete. Così il Grifo chiude la serie di risultati utili (11) e dovrà interrogarsi per come cambiare marcia e recuperare il terreno perso.

