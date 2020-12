Fiorentina-Verona 1-1, gol e highlights: botta e risposta su rigore tra Veloso e Vlahovic | Video

19 dicembre 2020 a

La Fiorentina non vince mai. Nel primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A, sabato 19 dicembre al Franchi contro il Verona, la Viola non è infatti andata oltre l'1-1, secondo pareggio di fila dopo quello sempre in casa con il Sassuolo. I gol tutti nel primo tempo e in avvio. Scaligeri in vantaggio con un rigore di Veloso, al minuto 8.

Il pareggio è arrivato, sempre dagli undici metri, con Vlahovic, al 19', bravo a trafiggere dal dischetto il portiere Silvestri.

Nella ripresa ci prova soprattutto la squadra di Prandelli a trovare la rete della vittoria, ma il risultato non cambia più. Grazie a questo 1-1 il Verona sale a quota 20 in classifica, soltanto 11 i punti della Fiorentina. Prossimo turno ancora infrasettimanale, mercoledì 22 dicembre, per entrambe le formazioni impegno contro una big: la Juve per la Viola, l'Inter per la formazione di Juric.

