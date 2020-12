Australian Open, Sinner sparring partner di Nadal. Jannik intanto imita Rocky e dà la caccia ai galli | Video

19 dicembre 2020 a

Jannik Sinner continua la preparazione, anche se il primo torneo dello Slam è ancora lontano, visto che gli Australian Open inizieranno dall'8 febbraio. Intanto per lui è arrivata una investitura importante: Rafa Nadal farà coppia fissa per una settimana a Melbourne proprio con il giovane altoatesino. Il maiorchino infatti ha scelto Sinner come suo sparring partner, dato che gli atleti devono seguire regole stringenti per prevenire la diffusione del contagio da Covid all'interno del circuito.

"Lui è una persona umile, questa è una cosa positiva. Sinner ha margine per migliorare, ha un talento enorme e grande umiltà", ha affermato recentemente il campione spagnolo. Intanto Jannik prosegue la sua preparazione e imita Rocky. Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram Sinner insegue infatti un gallo, proprio come in una delle scene cult della saga con Stallone protagonista. Chissà se il risultato finale porterà benefici alla giovane speranza azzurra del tennis.



