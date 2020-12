Sofia Goggia, vittoria nella discesa libera in Val d'Isere. Il video

19 dicembre 2020 a

Sofia Goggia trionfa nella seconda discesa libera di Val d’Isere, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021 disputata oggi 19 dicembre 2020. L’azzurra, ieri salita sul podio col secondo tempo dietro a Corinne Suter, ferma il cronometro in 1’44"70 e arriva davanti all’atleta svizzera (+0"24). Alle spalle di Suter c’è l’americana Breezy Johnson (terza a +0"27) che chiude nella stessa posizione della discesa di ieri.

"Non pensavo di vincere: sono stata chirurgica, ho messo in risalto i miei punti di forza" ha detto Sofia ai microfoni di Rai Sport. Per la bergamasca, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, si tratta della vittoria numero 9 in carriera in Coppa del Mondo dove in totale vanta 29 piazzamenti sul podio.

