Fiorentina-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv: dubbio tra Bonaventura e Callejon per Prandelli

Fiorentina-Verona apre il programma sabato 19 dicembre alle 15 della tredicesima giornata di Serie A. Al Franchi la Viola cercano una vittoria che consentirebbe di allontanarsi dalle zone calde della classifica. Dopo l'incoraggiante pari con il Sassuolo, Prandelli ha il dubbio tra Bonaventura e Callejon. Davanti si va verso la conferma di Ribery a sostegno di Vlahovic, quest’ultimo a segno contro gli emiliani.

Dall'altra parte Juric sempre in emergenza: in difesa possibile la conferma di Lovato con l’arretramento di Dimarco (oppure Gunter) nel trio difensivo. Squalificato Barak a centrocampo, in mezzo c'è Tameze accanto a Veloso. In attacco, out Di Carmine, Favilli e il lungodegente Kalinic, ipotesi Salcedo. Queste le probabili formazioni. Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli. Verona: Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Colley; Salcedo. All. Juric. Diretta tv su Sky Sport Serie A dalle 15.

