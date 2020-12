Sir volley-Verona, Birarelli: "Perugia favorita ma attenzione"

Il doppio ex inquadra la sfida: "Travica e Solè sono super, i veneti hanno buoni giocatori"

Luca Mercadini 19 dicembre 2020 a

a

a

Due stagioni con la Sir, altrettante con Verona. Emanuele Birarelli, 39 anni da Senigallia, per tutti il Bira, è il doppio ex della sfida (ore 18.15 in diretta Rai) tra Perugia e il team scaligero. Chi meglio dell’ex centrale della nazionale italiana per fare i raggi X alla gara.

Birarelli, che partita sarà?

Una partita con Perugia favorita come normale che sia. Dopo il Covid la squadra si è ripresa alla grande al di là della battuta d’arresto in Champions. La Sir punta forte su servizio e attacco che in qualsiasi momento possono far pendere dalla sua parte il piatto della bilancia. Verona ha perso qualche gara di troppo per avere ambizioni da primi otto posto, ma la squadra c’è. E’ stata costruita bene, poi questa è una stagione strana. Incide il Covid, ha inciso sicuramente anche il cambio dell’opposto in corso d’opera con l’arrivo di un giovane al posto di Boyer. E poi all’inizio non c’era l’americano Jaeschke. Si spiega anche così il rendimento altalenante. In ogni caso, Perugia dovrà fare attenzione. Verona ha giocatori capaci che possono portare a casa i set anche se la Sir, ovvio, ha un organico chiaramente superiore.

Se lo aspettava un Travica a questi livelli?

Abbiamo giocato insieme tanti anni in nazionale. Sa gestire benissimo gli attaccanti, difficilmente sbaglia a chi alzare nei momenti topici. Quindi non mi meraviglio.

Anche se ha preso il posto di Luciano De Cecco?

Dragan ha i suoi punti di forza, sono giocatori con caratteristiche diverse. De Cecco ha uno stile tutto suo e particolare, ma si vince anche con un gioco diverso.

Che ne pensa della staffetta Atanasijevic-Ter Horst?

Bata non è ancora al top dopo l’infortunio, Perugia è stata brava a trovare un giocatore che quando entra lo fa sempre bene. Heynen ha pescato un jolly in un ruolo difficilissimo.

Perugia a +5 da Civitanova. Vantaggio definitivo in chiave regular season?

No, perché come sempre saranno decisivi gli scontri diretti che ancora vanno disputati a cominciare da quello del 23 dicembre. In ogni caso il primo posto è affare tra Sir e Lube. Si decide a marzo, il Covid finora non ha fatto emergere tutti i veri valori.

Il riferimento va a Trento?

Chi cambia molto ha bisogno di tempo, in più mettiamoci che molti giocatori erano fermi dal lockdown. La Lube è rimasta la stessa, Perugia ha cambiato poco anche se il palleggiatore è nuovo. Ma ripeto con Travica problemi non ci sono.

Domani sera il grande ex sarà Solè. Che ci dice?

Che abbiamo giocato insieme a Trento e Verona. E’ un top player, il migliore nel ruolo con Simon e Podrascanin. In attacco è fortissimo, ma anche in battuta e a muro. Ha fatto le sue esperienze all’estero, poi è tornato in Italia, a Verona c’era un grande progetto. A Perugia ha ritrovato un team molto ambizioso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.