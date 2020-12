Cento bottiglie di vino rosè in edizione limitata con il logo del Foligno

Iniziativa del calciatore Dondoni e del responsabile marketing Gloria Panfili

In attesa che si torni di nuovo a giocare il campionato il Foligno Calcio mette in bacheca una nuova iniziativa. Questa volta si tratta della presentazione di una bottiglia di vino rosè, edizione limitata di 100 bottiglie, contrassegnata dal logo del Foligno Calcio. Un progetto realizzato del falchetto Niccolò Dondoni in collaborazione con l’addetta marteking biancoazzurra Gloria Panfili e la Tenuta Baroni Campanino. La bottiglia sarà donata come regalo di Natale a tutti gli sponsor della società folignate, inoltre sarà commercializzata nello store del Foligno Calcio e nell’Enoteca Artimisia. Le etichette delle bottiglie sono state realizzate dall’addetta marketing Gloria Panfili. Niccolò Dondoni spiega il progetto: “ L’idea è nata parlando con Gloria Panfili. Volevo fare un piccolo gesto per ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a tornare a calcare un campo di calcio da calciatore. Quindi parlo di tutto l’ambiente del Foligno Calcio in particolare di mister Armillei e del preparatore atletico Mengoni, a tutte le persone che quotidianamente condividono con me lo spogliatoio-prosegue Dondoni- ho scelto il vino rosè perché è un vino delicato come il momento che stiamo attraversando. Il colore del vino invece è un auspicio ad un futuro più roseo. E’ un progetto che racconta le emozioni che voglio condividere con le persone che mi hanno aiutato”.

