Triestina-Perugia, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Caserta: "Faremo grande partita"

Vale tanto, tantissimo, per il Perugia lo scontro diretto di questo pomeriggio allo stadio Rocco di Trieste. La Triestina "è una squadra forte e il recente cambio di allenatore dà sempre una scossa" racconta alla vigilia il tecnico dei grifoni, Fabio Caserta. "Dobbiamo fare una grande partita per far capire a noi stessi la vera forza della squadra. In alcuni frangenti non riusciamo ad essere cattivi, dobbiamo migliorare. Dopo Mantova, stiamo rispettando le aspettative di tutti. Prima abbiamo perso qualche punto” analizza l'allenatore biancorosso. Si va verso la conferma dell’abituale 3-5-2 ma occhio al 3-4-3 nel corso della gara. Ballottaggi: Favalli favorito su Crialese. In mezzo Falzerano in pole su Dragomir e Kouan. Out Negro, Bianchimano e Tozzuolo. Fischio d'inizio alle ore 15, diretta tv su Umbria Tv e in streaming su Eleven Sports.



Le probabili formazioni. TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Tartaglia, Capela, Ligi, Brivio; Calvano, Giorico, Rizzo; Lodi; Granoche, Mensah. (A disposizione: Rossi, Valentini, Lambrughi, Filippini, Palmucci, Rapisarda, Maracchi, Boultam, Cavaliere, Butti, Sarno, Petrella). All. Pillon. PERUGIA: (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Monaco; Elia, Falzerano, Burrai, Sounas, Favalli; Melchiorri, Murano. (A disposizione: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Sgarbi, Crialese, Kouan, Moscati, Konate, Vanbaleghem, Dragomir, Lunghi, Minesso). All. Caserta ARBITRO: Di Graci di Como.



