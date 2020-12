Sci, Nicole Schmidhofer cade a 100 chilometri orari e sfonda le reti di protezione. Il video

18 dicembre 2020 a

Spaventosa caduta e tanta paura per Nicole Schmidhofer durante la discesa libera femminile di sci alpino, Coppa del mondo, in Val d’Isere. Alla velocità di 100 chilometri orari, l’austriaca è andata a schiantarsi in una curva sfondando le reti di protezione.

La gara è stata interrotta e Schmidhofer è stata trasportata via in barella e poi in elicottero verso l’ospedale. L’austriaca è sempre rimasta cosciente. Anche Federica Brignone è uscita di scena nello stesso punto del tracciato, ma fortunatamente si è rialzata subito. La gara poi è stata vinta da Corinne Suter capace di precedere di appena 11 centesimia l'italiana Sofia Goggia.

