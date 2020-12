Tennis, Matilde Paoletti vince il doppio da 25.000 dollari a Selva di Valgardena

Per la perugina è il primo successo in un circuito professionistico

Matile Paoletti festeggia il suo primo titolo nel circuito professionistico. La 17enne dello Junior Perugia, in coppia con Lisa Pigato (entrambe classe 2003), ha vinto il doppio nel torneo dell'Itf Tour da 25.000 dollari di Selva di Valdgardena. La perugina e la bergamasca (campionessa del Roland Garros Junior 2020 insieme ad Alvisi), amiche e avversarie da tanti anni, hanno battuto in finale la coppia composta dalla polacca Chwalinska e dalla ceca Fruhirtova per 7-5, 6-1. Matilde Paoletti, aveva cominciato alla grande il 2020 da Junior andando a vincere il titolo di doppio in Paraguay il torneo di grado 1 di singolare in Brasile e poi aveva raggiunto l'apice con gli ottavi di finale del Roland Garros Junior. Ora arriva il primo titolo nel circuito maggiore in chiusura di stagione. Nel singolare di Selva di Valgardena, la portacolori dello Junior aveva perso al primo turno dalla svizzera Perrin (6-4, 6-4), battuta poi nella semifinale di doppio. Al primo turno, in un tabellone dal livello molto alto, Paoletti e Pigato hanno battuto Rossi-Turati (6-1, 6-3), ai quarti sono state capaci di superare niente di meno che le azzurre Jasmine Paolini (96 Wta in singolo) ed Elisabetta Cocciaretto (132 Wta), terza coppia testa di serie, al termine di una sfida davvero elettrizzante terminata 7-5, 6-7 (6), 10-6 per Matilde e Lisa che poi in semifinale hanno superato anche Perrin- De Vroom (6-3, 6-4).

