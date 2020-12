Gubbio-Padova, Gomez-Mandorlini: amici-nemici

Domenica al Barbetti la sfida tra il tecnico e il giocatore da sempre molto legati

Amici contro. Domenica al “Barbetti” Juanito Gomez ritroverà Andrea Mandorlini, il tecnico del Padova che a suo tempo puntò i piedi per riaverlo all’Hellas Verona dopo che Juanito aveva vinto il campionato di Serie C1 col Gubbio. Fu quell’ultima annata in rossoblù che sancì la sua completa maturazione e consacrazione. Il ragazzo di Santa Fe a Verona c’era già stato ma non aveva convinto ed era stato rispedito in provincia (a Bellaria in C2) per ricominciare la carriera. Guidato da Torrente che lo inventò centravanti (prima giocava esterno alto o al massimo centrocampista avanzato o seconda punta) alla sua seconda stagione in rossoblù Junito segnò ben 18 gol: 5 reti su rigore (calciati col destro), 4 gol di testa (di cui 2 contro il Verona), 5 gol su azione con il sinistro e 4 su azione con il destro. Insomma un attaccante completo. Durante l’esperienza veronese di lui scrissero che era il “superbo custode del calcio di Mandorlini”. L’allenatore ravennate ha guidato l’Hellas per 216 volte, dal 9 novembre 2010 al 15 novembre 2015. Subentrato in Serie C1 venne esonerato in Serie A dopo due campionati in serie B con promozione in Serie A e due stagioni e mezzo nella massima divisione. Gomez lo ha avuto come allenatore per oltre 130 partite. Un rapporto, il loro, oltremodo consolidato. Mandorlini una volta ha detto di Juanito: “Più che i moduli conta il recupero dei calciatori. Gomez è importante soprattutto dal punto di vista dello spirito. Lui ha conquistato con fatica certi traguardi e sa cosa significa lottare. È fondamentale per trasmettere certe sensazioni ai nuovi arrivati” (anche nel Gubbio Juanito è stato, è e sarà sempre un esempio dentro e fuori dal campo). Anche Gomez ha avuto sempre parole di grande rispetto e ammirazione: “Mandorlini è un allenatore esperto, capace, intelligente”. Anche se una volta, scherzando e ricordando i tempi andati ha detto: “È uno tosto, vuole sempre migliorare e tenere la squadra sul pezzo: un autentico sergente. E a Cremona, qualche anno dopo, era pure peggio”. Sì, perché le strade di Mandorlini e di Gomez si sono incrociate anche nella Cremonese. Regista dell’operazione Stefano Giammarioli, allora direttore sportivo del club di patron Arvedi. Con lui c’era anche un altro pezzo di Gubbio: il grande e indimenticabile Gigi Simoni. Domenica però non ci sarà spazio per l’ “amarcord”, anche perché Mandorlini con il Padova vorrà vincere e Gomez vorrà far gol alla difesa biancoscudata, impresa finora che non gli è mai riuscita. Vedi mai che….

