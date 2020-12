Arbitri, Valentina Finzi confermata presidente della sezione di Foligno

Enrico Preziosi delegato all'assemblea generale dell'Aia

Valentina Finzi è stata confermata all’unanimità presidente della Sezione arbitri di Foligno per la seconda volta, la prima fu nel maggio 2016. La presidente folignate, 34 anni, associata dal 2001 alla sezione folignate, milita nell’Aia come arbitro nella Can D. Dal 2017 è arbitro internazionale femminile. L’assemblea della sezione folignate ha eletto Enrico Preziosi nella carica di delegato all’Assemblea Generale dell’Aia. Elette nel collegio dei revisori sezionali Alessia Mercuri e Elisa Marani. Nell’assemblea annuale dell’Aia presieduta da Andrea Nesi è stato approvato il bilancio dell’anno 2019. La presidente commenta la sua riconferma: “ Una grande emozione per la manifestazione di stima e di affetto che ho ricevuto da tutti gli associati. Faccio i complimenti a tutti gli eletti. Ci aspettano quattro anni impegnativi nei quali la scommessa di mantenere saldi rapporti nonostante l’impossibilità di frequentarci e di riuscire a tenere viva l’attenzione sugli aspetti tecnici, visto che molti associati non scendono in campo da diverso tempo. Un ringraziamento al consiglio direttivo che mi ha affiancata e che non mancherà di impegnarsi ancora per tenere alta la bandiera dell’ Aia di Foligno”.

