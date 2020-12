Roma-Torino 3-1, gol e highlights: Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini calano il tris

17 dicembre 2020 a

Troppa Roma per un Torino sempre più in crisi. I giallorossi di mister Fonseca vincono 3-1, agganciano la Juventus in classifica ed entrano a tutti gli effetti nella corsa allo scudetto (-4 dalla vetta). I granata sprofondano in zona retrocessione.

Il Torino resta in dieci dopo appena 14': il secondo giallo costa a Singo l'espulsione. La Roma passa in vantaggio con Mkhitaryan (27'). Il raddoppio su rigore, fallo di Belotti su Dzeko: realizza Veretout (43'). Nella ripresa Pellegrini cala il tris con un sinistro chirurgico (68'). Il gol della bandiera per il Toro lo segna Belotti su rigore (73'). La classifica: Milan 28; Inter 27; Juventus e Roma 24; Napoli e Sassuolo 23; Verona 19; Atalanta e Lazio 18; Udinese e Sampdoria 14; Cagliari e Bologna 13; Parma e Benevento 12; Spezia 11; Fiorentina 10; Genoa 7; Torino e Crotone 6.

