Roma-Torino, le probabili formazioni e dove vedere la partita. Le ultimissime

17 dicembre 2020 a

a

a

Manca Roma-Torino per completare la dodicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. La squadra di Fonseca e quella di Giampaolo si affronteranno all'Olimpico alle ore 20.45, oggi giovedì 17 dicembre. I giallorossi vogliono altri tre punti per accorciare le distanze rispetto alle squadre di testa. A quota 24 raggiungerebbero la Juventus al terzo posto. Ma il Toro è ultimo in classifica e il tecnico rischia di pagare a caro prezzo una sconfitta. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma SKy Go. Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore.: Fonseca.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Ansaldi; Lukic; Belotti. Allenatore.: Giampaolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.